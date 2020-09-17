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Тренер по фейсбилдингу рассказала, как перестать постоянно хмуриться

Специалист отметила, что необходимо взять вредные мимические привычки под контроль.

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Упражнения для мышц позволят сделать ваше лицо более позитивным и располагающим для окружающих, рассказала тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова.

Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берём под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта, — приводит её слова радио Sputnik.

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Складки на лице по типу делятся на мимические и статические.

Специалист добавила, что главное выполнять два критерия эффективности занятий — не позволять появляться на лице новым заломам во время упражнений и работать с каждой мышцей по отдельности.

Ранее физиономист рассказала, как избавиться от "синдрома стервозного лица".

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