Дым от лесных пожаров в США пересёк Атлантику и достиг Европы

UPDATED SMOKE FORECAST shows the haze from western U.S. wildfires arriving in Europe through the end of the week (watch the green) pic.twitter.com/P85mMD0Kei— The Weather Network (@weathernetwork) September 16, 2020
Дым от десятков лесных пожаров на западе США достиг не только Восточного побережья страны, но и Северной Европы. За Атлантику он принёс туманное небо и красочные закаты, сообщает Associated Press со ссылкой на американских учёных.
Спутниковые снимки показали, что дымный шлейф распространился почти на восемь тысяч километров в сторону Великобритании и стран Северной Европы. По словам специалистов, причиной этого являются западные ветры и воздушные течения в верхних слоях атмосферы.
В Орегоне десятки людей пропали без вести после лесных пожаровПо словам губернатора штата, огонь выжег всё на площади более 404,6 тысячи гектаров.
Эксперты Национальной метеорологической службы, тем не менее, подчёркивают, что такое распространение дыма далеко не беспрецедентное, подобные явления уже фиксировались в истории наблюдений.
Ким Ноултон, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов в Нью-Йорке, отметила, что миллионы людей, живущих за пределами ареала пожаров, могут столкнуться с ухудшением качества воздуха, поскольку смог нередко распространяется на сотни миль. Хотя воздействие пожаров на здоровье и уменьшается по мере того, как дым распространяется всё дальше и выше в атмосферу, Ноултон и её коллеги заявили, что возникающая дымка может усугубить существующие болезни, такие как астма, и увеличить загрязнение озонового слоя.
Напомним, накануне стало известно, что дым от лесных пожаров на западном тихоокеанском побережье США пересёк весь американский континент и достиг Атлантики.