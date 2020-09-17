Дым от лесных пожаров в США пересёк Атлантику и достиг Европы

UPDATED SMOKE FORECAST shows the haze from western U.S. wildfires arriving in Europe through the end of the week (watch the green) pic.twitter.com/P85mMD0Kei — The Weather Network (@weathernetwork) September 16, 2020

Дым от десятков лесных пожаров на западе США достиг не только Восточного побережья страны, но и Северной Европы. За Атлантику он принёс туманное небо и красочные закаты, сообщает Associated Press со ссылкой на американских учёных.

Спутниковые снимки показали, что дымный шлейф распространился почти на восемь тысяч километров в сторону Великобритании и стран Северной Европы. По словам специалистов, причиной этого являются западные ветры и воздушные течения в верхних слоях атмосферы.

Эксперты Национальной метеорологической службы, тем не менее, подчёркивают, что такое распространение дыма далеко не беспрецедентное, подобные явления уже фиксировались в истории наблюдений.

Ким Ноултон, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов в Нью-Йорке, отметила, что миллионы людей, живущих за пределами ареала пожаров, могут столкнуться с ухудшением качества воздуха, поскольку смог нередко распространяется на сотни миль. Хотя воздействие пожаров на здоровье и уменьшается по мере того, как дым распространяется всё дальше и выше в атмосферу, Ноултон и её коллеги заявили, что возникающая дымка может усугубить существующие болезни, такие как астма, и увеличить загрязнение озонового слоя.