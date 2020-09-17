В Канаде автомобилист сбил девять человек

В Монреале неизвестный на автомобиле сбил семь взрослых и двоих детей. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошёл в среду. Сначала 38-летний водитель наехал на одного человека около полудня и скрылся с места происшествия. Однако позднее стало известно, что он сбил ещё шестерых взрослых и двух детей.
— Все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни, — отметил представитель полиции Мануэль Кутюр.
В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человекаВиновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Правоохранители задержали водителя. При этом, как отметил Кутюр, он не разгонялся, не ехал очень быстро и не создавал впечатления о действии под алкоголем или наркотиками. Подозреваемый был растерян, когда его арестовали.
Расследование происшествия продолжается. Полицейские планируют встретиться с его семьёй и определить состояние автомобиля на предмет механических проблем.
Ранее Лайф сообщал, что в Новой Зеландии автобус с десятками детей столкнулся с поездом, погибла женщина-водитель, пострадало шесть учеников.