В Канаде автомобилист сбил девять человек

В Монреале неизвестный на автомобиле сбил семь взрослых и двоих детей. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в среду. Сначала 38-летний водитель наехал на одного человека около полудня и скрылся с места происшествия. Однако позднее стало известно, что он сбил ещё шестерых взрослых и двух детей.

— Все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни, — отметил представитель полиции Мануэль Кутюр.

Правоохранители задержали водителя. При этом, как отметил Кутюр, он не разгонялся, не ехал очень быстро и не создавал впечатления о действии под алкоголем или наркотиками. Подозреваемый был растерян, когда его арестовали.

Расследование происшествия продолжается. Полицейские планируют встретиться с его семьёй и определить состояние автомобиля на предмет механических проблем.