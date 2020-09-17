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В Канаде автомобилист сбил девять человек

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами, не угрожающими их жизни.

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Фото © Twitter / CTV News

В Монреале неизвестный на автомобиле сбил семь взрослых и двоих детей. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в среду. Сначала 38-летний водитель наехал на одного человека около полудня и скрылся с места происшествия. Однако позднее стало известно, что он сбил ещё шестерых взрослых и двух детей.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни, — отметил представитель полиции Мануэль Кутюр.

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Виновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.

Правоохранители задержали водителя. При этом, как отметил Кутюр, он не разгонялся, не ехал очень быстро и не создавал впечатления о действии под алкоголем или наркотиками. Подозреваемый был растерян, когда его арестовали.

Расследование происшествия продолжается. Полицейские планируют встретиться с его семьёй и определить состояние автомобиля на предмет механических проблем.

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