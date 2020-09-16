В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в наркоклинике

По факту пожара в красноярской наркологической клинике "Чистый город", унёсшего жизнь четырёх человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
— По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сказано в сообщении.
После пожара в жилом доме в Нижнекамске возбуждено уголовное делоПо данным следственных органов, в квартире, где произошло возгорание, была снята заглушка газовой трубы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, расследование продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что возгорание произошло на первом этаже частной клиники по адресу проспект Мира, 115а. Его площадь составила десять квадратных метров. Четыре человека погибли, ещё двое пострадали. Причиной ЧП, по словам спасателей, могла стать неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.