В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в наркоклинике

По факту пожара в красноярской наркологической клинике "Чистый город", унёсшего жизнь четырёх человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

— По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, расследование продолжается.