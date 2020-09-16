"Вы прилагаете усилия — он ваш". Глава NASA сравнил разработку полезных ископаемых на Луне с ловлей тунца

Глава NASA Джим Брайденстайн сравнил добычу полезных ископаемых на Луне с ловлей тунца в океане.

— Океан никому не принадлежит, но, если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нём тунца, знаете, тунец — он ваш, это становится вашей собственностью, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительны и к Луне, — подчеркнул он во время онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По словам Брайденстайна, добыча ископаемых не означает того, что Луна принадлежит Соединённым Штатам, более того, её никто не может объявить своей собственностью.

Руководитель космического управления добавил, что деятельность США по освоению ресурсов на Луне не противоречит Договору о космосе 1967 года. Он также напомнил, что в 2015 году глава Белого дома Барак Обама подписал закон, который предполагает поддержку граждан со стороны американских властей в коммерческой добыче космических ресурсов.