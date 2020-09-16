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"Пить надо меньше". Ефремов написал письмо из СИЗО

Артист поделился мыслями о своём адвокате Эльмане Пашаеве.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом, написал письмо из СИЗО журналисту телеканала RT.

Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. Так что мораль проста — пить надо меньше, написал актёр.

Артист вновь отметил, что с часу дня не помнит ничего, что происходило в день аварии 8 июня. Напомним, смертельное ДТП на Смоленской площади произошло в 11-м часу вечера.

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По словам общественника, актёр за решёткой пребывает в нормальном расположении духа.

Ефремов также поделился мыслями по поводу адвоката Эльмана Пашаева. Актёр уверен, что защитник либо не понял, что предстоит крайне резонансное дело, либо, напротив, слишком хорошо это осознавал.

Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно, — заключил осуждённый.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.

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