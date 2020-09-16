"Пить надо меньше". Ефремов написал письмо из СИЗО

Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом, написал письмо из СИЗО журналисту телеканала RT.

— Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. Так что мораль проста — пить надо меньше, — написал актёр.

Артист вновь отметил, что с часу дня не помнит ничего, что происходило в день аварии 8 июня. Напомним, смертельное ДТП на Смоленской площади произошло в 11-м часу вечера.

Ефремов также поделился мыслями по поводу адвоката Эльмана Пашаева. Актёр уверен, что защитник либо не понял, что предстоит крайне резонансное дело, либо, напротив, слишком хорошо это осознавал.

— Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно, — заключил осуждённый.