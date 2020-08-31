В Черногории автомобиль протаранил толпу празднующих победу оппозиции на выборах

В Черногории автомобиль въехал в толпу сторонников оппозиции, праздновавших победу на парламентских выборах. Об этом сообщает портал Vijesti.
Инцидент произошёл в Никшиче — втором по численности городе страны. В результате несколько человек пострадало, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборахПо его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.
При этом, по результатам 96,4% данных экзитполов, коалиция президента "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" получила 35,1% голосов, в то время как оппозиционная партия "За будущее Черногории" 32,6%.
Ранее лидер черногорской оппозиции заявил о победе в выборах.
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