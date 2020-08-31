В Черногории автомобиль протаранил толпу празднующих победу оппозиции на выборах

В Черногории автомобиль въехал в толпу сторонников оппозиции, праздновавших победу на парламентских выборах. Об этом сообщает портал Vijesti.

Инцидент произошёл в Никшиче — втором по численности городе страны. В результате несколько человек пострадало, один из них находится в тяжёлом состоянии.

При этом, по результатам 96,4% данных экзитполов, коалиция президента "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" получила 35,1% голосов, в то время как оппозиционная партия "За будущее Черногории" 32,6%.