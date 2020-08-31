Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Черногории автомобиль протаранил толпу празднующих победу оппозиции на выборах

Несколько человек пострадало, один из них серьёзно.

199
Post cover

Фото © Vijesti

В Черногории автомобиль въехал в толпу сторонников оппозиции, праздновавших победу на парламентских выборах. Об этом сообщает портал Vijesti.

Инцидент произошёл в Никшиче — втором по численности городе страны. В результате несколько человек пострадало, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Президент Черногории отказался признавать поражение своей коалиции на парламентских выборах

По его словам, основной вопрос состоит в том, кому отойдёт решающий 41-й мандат.

При этом, по результатам 96,4% данных экзитполов, коалиция президента "Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович" получила 35,1% голосов, в то время как оппозиционная партия "За будущее Черногории" 32,6%.

Ранее лидер черногорской оппозиции заявил о победе в выборах.

Выбор редакции

Loading...