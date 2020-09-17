"Наш новый Джо Байден!" Джим Керри сыграет кандидата в президенты США в популярном шоу

Американский актёр Джим Керри сыграет кандидата в президенты США Джо Байдена в новом сезоне популярного юмористического шоу Saturday Night Live на канале NBC, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт SNL.
Jim Carrey is our new Joe Biden! pic.twitter.com/hBJPRJl6Ja— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) September 16, 2020
— Джим Керри — наш новый Джо Байден, — говорится в сообщении.
Джим Керри показал карикатуру на Трампа и ЗеленскогоАктёр также сопроводил изображение подписью: "Отец-мошенник сделал президенту Украины "предложение, от которого невозможно отказаться".
46-й сезон Saturday Night Live стартует 3 октября в преддверии президентских выборов. Кроме того, как рассказал в беседе с изданием Deadline исполнительный продюсер SNL Лорн Майклз, в шоу примет участие актёр Алек Болдуин, ранее исполнявший роль Дональда Трампа и получивший за неё премию "Эмми".
Ранее СМИ сообщили, что Джим Керри вернётся к образу Маски в продолжении "Космического джема".