"Наш новый Джо Байден!" Джим Керри сыграет кандидата в президенты США в популярном шоу

Американский актёр Джим Керри сыграет кандидата в президенты США Джо Байдена в новом сезоне популярного юмористического шоу Saturday Night Live на канале NBC, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт SNL.

Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского Актёр также сопроводил изображение подписью: "Отец-мошенник сделал президенту Украины "предложение, от которого невозможно отказаться".

46-й сезон Saturday Night Live стартует 3 октября в преддверии президентских выборов. Кроме того, как рассказал в беседе с изданием Deadline исполнительный продюсер SNL Лорн Майклз, в шоу примет участие актёр Алек Болдуин, ранее исполнявший роль Дональда Трампа и получивший за неё премию "Эмми".