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"Наш новый Джо Байден!" Джим Керри сыграет кандидата в президенты США в популярном шоу

Кроме того, в нём появится Алек Болдуин, ранее игравший Трампа.

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Американский актёр Джим Керри сыграет кандидата в президенты США Джо Байдена в новом сезоне популярного юмористического шоу Saturday Night Live на канале NBC, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт SNL.

Джим Керри — наш новый Джо Байден, — говорится в сообщении.

Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского

Актёр также сопроводил изображение подписью: "Отец-мошенник сделал президенту Украины "предложение, от которого невозможно отказаться".

46-й сезон Saturday Night Live стартует 3 октября в преддверии президентских выборов. Кроме того, как рассказал в беседе с изданием Deadline исполнительный продюсер SNL Лорн Майклз, в шоу примет участие актёр Алек Болдуин, ранее исполнявший роль Дональда Трампа и получивший за неё премию "Эмми".

Ранее СМИ сообщили, что Джим Керри вернётся к образу Маски в продолжении "Космического джема".

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