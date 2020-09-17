Трамп рассказал, когда в США начнётся вакцинация от коронавируса

Вакцинацию населения США от коронавирусной инфекции планируется начать в середине октября или чуть позже. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

— Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом, — отметил американский лидер на пресс-конференции.

Трамп уточнил, что до конца года планируется распространить до ста миллионов доз вакцины. Администрация главы государства выпустила детальный план её распределения по стране.

По словам нового советника президента Скотта Атласа, вакцина будет практически бесплатной. Её распространение начнётся спустя сутки после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.