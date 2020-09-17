Режиссёр "Тор: Рагнарёк" и "Кролика Джоджо" снимет комедийный сериал о "джентльмене пиратов"

Обладатель "Оскара", новозеландский режиссёр Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пиратах. Об этом сообщает издание Deadline.

Планируется, что съёмки начнутся после того, как Вайтити закончит работу над фильмом "Тор: Любовь и гром". Сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Шоураннером и автором сценария выступит писатель Дэвид Дженкинс. Основой для сериала послужат реальные приключения избалованного аристократа Стида Боннета, который вошёл в историю под прозвищем "джентльмен пиратов". Боннет отказался от своей привилегированной жизни, чтобы стать морским разбойникомв начале XVIII века. Он купил парусное судно, назвал его "Месть" и путешествовал со своей командой наёмников по восточному побережью нынешних Соединенных Штатов, сжигая и грабя корабли.

- Уникальный взгляд Дэвида и Тайки на безумные приключения Боннета в открытом море обязательно вызовет восторг и радость у публики во всём мире, - заверила руководитель отдела оригинального контента стримингового сервиса HBO Max Сара Обри.

Тайка Вайтити известен как режиссёр фильмов "Тор: Рагнарёк", "Реальные упыри", Кролик Джоджо" и других.