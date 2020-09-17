В "Роскосмосе" рассматривают спутник Юпитера как место для обитаемой базы

Естественный спутник планеты Юпитер Каллисто рассматривается специалистами "Роскосмоса" как перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

— Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса, — приводит его слова ТАСС.

Спутник привлекателен тем, что на нём в большом количестве есть водяной лёд, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, учёные зафиксировали на Каллисто сейсмическую активность, говорящую о наличии горячего центрального ядра.

Ранее Блошенко сообщил, что к 2030 году "Роскосмос" планирует отправить к одному из спутников Юпитера автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру. По ходу миссии буксир "Нуклон" доставит на орбиту Луны исследовательский космический аппарат и отстыкует на орбиту Венеры научный спутник. К Юпитеру он прибудет с атомным реактором на борту.