В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи

В Заводском районе Новокузнецка неизвестные избили водителя скорой помощи, об этом сообщает портал "Ваш город" со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.
- Производственная криминальная травма. Мужчина 56 лет, водитель скорой помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове, - отметили в медорганизации.
В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человекаВиновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Пострадавшего госпитализировали с травмами средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Турции три россиянки избили тапкой медсестру за просьбу надеть маски.