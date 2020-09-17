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В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи

Бригада в этом время находилась на вызове.

В Заводском районе Новокузнецка неизвестные избили водителя скорой помощи, об этом сообщает портал "Ваш город" со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

- Производственная криминальная травма. Мужчина 56 лет, водитель скорой помощи избит неизвестными, пока бригада была на вызове, - отметили в медорганизации.

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Виновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

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