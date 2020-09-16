В Турции три россиянки избили тапком медсестру за просьбу надеть маски

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В Анталье три российские туристки, отдыхавшие в пятизвёздочном отеле, напали на медсестру и избили её тапком за просьбу надеть медицинские маски, сообщает турецкое издание Hurriyet.

23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и их подруга устроили скандал в кабинете у врача прямо в день заезда. Одна из них пожаловалась на боль в ступне и потребовала её осмотреть. Когда сотрудница настойчиво порекомендовала воспользоваться средствами индивидуальной защиты, туристки начали оскорблять её.

Затем Татьяна сняла с ноги тапок и бросила в лицо медсестре, 25-летней Измире Озтюрк. Женщина закричала от боли, тогда в конфликт вмешался ещё один доктор. Он вызвал полицию, которая и увезла хулиганок.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и написала заявление на нападавших. Обследование по внешним признакам показало, что россиянки находились в состоянии алкогольного опьянения. Провериться на спиртометре они отказались.

Стоит отметить, что на Востоке брошенная в лицо обувь считается сильнейшим оскорблением. Самый известный подобный инцидент произошёл в 2008 году, когда на пресс-конференции в Багдаде один из местных журналистов кинул в президента США Джорджа Буша-младшего ботинок.