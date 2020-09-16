Военные Венесуэлы сбили американский самолёт

Военные Венесуэлы сбили самолёт, зарегистрированный в США, об этом сообщил глава МВД республики Нестор Ревероль в "Твиттере".

Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

По его словам, воздушное судно было сбито в муниципалитете Мачикс-де-Периха штата Сулия во время перевозки наркотиков.

— Мы остаёмся в постоянной боевой готовности, отслеживая наше воздушное пространство, чтобы предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии, крупнейшего производителя кокаина в мире, — заключил министр.