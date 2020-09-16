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Военные Венесуэлы сбили американский самолёт

Инцидент произошёл на северо-западе страны.

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Фото © Twitter / Nestor Reverol

Военные Венесуэлы сбили самолёт, зарегистрированный в США, об этом сообщил глава МВД республики Нестор Ревероль в "Твиттере".

По его словам, воздушное судно было сбито в муниципалитете Мачикс-де-Периха штата Сулия во время перевозки наркотиков.

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