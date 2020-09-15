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Военный вертолёт США разбился в Сирии

Данных о жертвах или пострадавших в результате крушения пока нет.

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Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Wire / Brian Harris

Вертолёт группировки армии США в Сирии потерпел крушение в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает САНА со ссылкой на местные источники.

Вертолёт оккупационных сил США упал в деревне Таль-Хаддад в сельской местности в Эль-Ярубии. Место крушения окружили американские бронетранспортёры, — сообщает агентство.

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Как сообщал Лайф, ранее американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

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