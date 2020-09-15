Военный вертолёт США разбился в Сирии

Вертолёт группировки армии США в Сирии потерпел крушение в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает САНА со ссылкой на местные источники.
— Вертолёт оккупационных сил США упал в деревне Таль-Хаддад в сельской местности в Эль-Ярубии. Место крушения окружили американские бронетранспортёры, — сообщает агентство.
Пятнашки на броне. Могут ли тараны наших и американских машин в Сирии закончиться боемКак полагают эксперты, конфликты российских и американских военных на сирийских дорогах происходят из-за внутренней несогласованности между армией и Национальной гвардией США.
Как сообщал Лайф, ранее американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.