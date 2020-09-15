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Песков заверил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий одобрения кредита

Республика получит от РФ $1,5 миллиарда, часть этой суммы пойдёт на рефинансирование нынешней задолженности.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для выдачи кредита в полтора миллиарда долларов, кроме коммерческих.

У любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. Любой кредит имеет коммерческую сторону. Ни о каких других условиях речи идти не может, — сказал Песков журналистам.

Песков раскрыл, на что пойдёт кредит в $1,5 млрд для Белоруссии

Москва продолжит оказывать поддержку экономике республики, заверил он.

Он добавил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братским государством. Москва рассчитывает, что так и останется.

Напомним, накануне переговоры лидеров двух стран прошли в Сочи в формате "один на один". Для Лукашенко поездка в РФ стала первым международным визитом после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа.

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