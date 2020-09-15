Песков заверил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий одобрения кредита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для выдачи кредита в полтора миллиарда долларов, кроме коммерческих.

— У любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. Любой кредит имеет коммерческую сторону. Ни о каких других условиях речи идти не может, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братским государством. Москва рассчитывает, что так и останется.