Песков заверил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий одобрения кредита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не ставила Белоруссии дополнительных условий для выдачи кредита в полтора миллиарда долларов, кроме коммерческих.
— У любого кредита есть коммерческие условия, связанные с его обслуживанием. Любой кредит имеет коммерческую сторону. Ни о каких других условиях речи идти не может, — сказал Песков журналистам.
Песков раскрыл, на что пойдёт кредит в $1,5 млрд для БелоруссииМосква продолжит оказывать поддержку экономике республики, заверил он.
Он добавил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братским государством. Москва рассчитывает, что так и останется.
Напомним, накануне переговоры лидеров двух стран прошли в Сочи в формате "один на один". Для Лукашенко поездка в РФ стала первым международным визитом после выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа.