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Песков оценил вероятность негативных последствий отмены визита Лаврова в Берлин

Представитель Кремля пояснил, что решение министра связано с изменением формата переговоров.

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Сергей Лавров. Фото © МИД России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причину отмены визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Германию и отметил, что не видит в решении министра не ехать в Берлин факторов, которые могут негативно сказаться на отношениях двух стран. По его словам, решение министра связано с тем, что "формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны".

Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что, с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения, — заявил представитель Кремля.

Лавров уверен, что борьба с Россией стала единственной целью НАТО

По его словам, после разрыва альянсом партнёрства с Москвой в 2014 году военное давление у российских границ значительно возросло.

Ранее стало известно, что Лавров отменил визит в Берлин 15 сентября из-за изменения в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. В МИД РФ сообщили, что на переговоры дипломатов отвели менее двух часов, а церемонию и вовсе отменили, поэтому глава российского МИД отказался от поездки.

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