Песков оценил вероятность негативных последствий отмены визита Лаврова в Берлин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причину отмены визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Германию и отметил, что не видит в решении министра не ехать в Берлин факторов, которые могут негативно сказаться на отношениях двух стран. По его словам, решение министра связано с тем, что "формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны".

— Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что, с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения, — заявил представитель Кремля.