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Навальный выложил первый пост после выхода из комы

Блогер рассказал об улучшении состояния здоровья.

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Фото © ТАСС / AP

Блогер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram с момента госпитализации и выхода из комы. Публикация сделана в немецкой клинике "Шарите", где он проходит лечение.

В посте он рассказал об улучшении состояния и о том, что уже может дышать сам.

Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, написал Навальный.

"На момент вылета из РФ их не было". Глава СВР опроверг наличие отравляющих веществ в организме Навального

Как уточнил Сергей Нарышкин, при отправке пациента из Омска в Берлин врачи не выявили никаких следов яда.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.

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