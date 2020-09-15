Навальный выложил первый пост после выхода из комы

Блогер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram с момента госпитализации и выхода из комы. Публикация сделана в немецкой клинике "Шарите", где он проходит лечение.
В посте он рассказал об улучшении состояния и о том, что уже может дышать сам.
— Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, — написал Навальный.
"На момент вылета из РФ их не было". Глава СВР опроверг наличие отравляющих веществ в организме НавальногоКак уточнил Сергей Нарышкин, при отправке пациента из Омска в Берлин врачи не выявили никаких следов яда.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.