Навальный выложил первый пост после выхода из комы

Блогер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram с момента госпитализации и выхода из комы. Публикация сделана в немецкой клинике "Шарите", где он проходит лечение.

В посте он рассказал об улучшении состояния и о том, что уже может дышать сам.

— Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, — написал Навальный.