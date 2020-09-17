Учёные разрабатывают дешёвое лекарство от коронавируса из антител лошадей

Учёные из Коста-Рики разрабатывают лекарство от коронавирусной инфекции с использованием антител лошадей. В статье, опубликованной в журнале Scientific Аmerican, сообщается, что такой способ в десятки раз дешевле, чем создание препаратов на основе антител человека.

В эксперименте участвовало шесть животных, получивших четыре курса прививок белками коронавируса. Выработавшиеся антитела отделили от других белков и очистили их. Всего была произведена тысяча флаконов по десять миллилитров каждый.

Отмечается, что эта технология использования лошадиных антител не нова, десятилетиями подобные препараты применяют для лечения бешенства, ботулизма и дифтерии, а совсем недавно подобная терапия стала потенциальным средством лечения высокопатогенных вирусов птичьего гриппа H5N1 и H7N9 и коронавируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром (MERS).

— Действительно, исторически антитела получали от животных. Такая технология более дешёвая, быстрая. Но её недостаток в том, что у некоторых людей эти чужеродные антитела могут вызвать аллергические реакции или иммунные ответы, — сказал "Известиям" директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов.

В ближайшее время состав лекарства планируют испытать на 26 добровольцах. Если его эффективность будет доказана, препарат применят для лечения особо тяжёлых больных в отделениях интенсивной терапии.