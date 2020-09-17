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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в красноярской наркоклинике

По данным СМИ, часть пациентов проходили лечение анонимно, поэтому опознавать погибших будут по отпечаткам пальцев.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Двоих пострадавших во время пожара в наркологической клинике в Красноярске подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской клинической больницы.

Оба пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии, они отравились продуктами горения и получили ожоги верхних дыхательных путей. Медперсонал оказывает им всю необходимую помощь.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что некоторые клиенты наркологической клиники находились там анонимно, поэтому опознавать четырёх погибших при пожаре будут по отпечаткам пальцев. Опрашиваются родственники и руководство частного медучреждения.

Напомним, рассматриваются две версии пожара: неисправность оборудования и неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело.

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