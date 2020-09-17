В Токио к Олимпиаде установили прозрачные общественные туалеты

Каждый сможет лично убедиться, свободна ли кабинка и насколько в ней чисто.

В столице Японии — Токио — ввели в эксплуатацию общественные туалеты с прозрачными стеклянными стенами. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Установка подобных объектов приурочена к грядущим Олимпийским и Паралимпийским играм, провести которые планируется в 2021 году. Находятся туалеты в парке Ёёги в районе Сибуя. Их создал архитектор Сигэру Бан. Цветные прозрачные стены позволяют снаружи увидеть, занята ли кабинка и насколько в ней чисто. При этом, когда гость заходит внутрь, стены становятся непрозрачными.

— Мы хотим представить иностранным гостям нашу туалетную культуру, — отметил Хирофуми Мацутаке, представитель компании Tokyo Toilet, производящей туалеты.

Япония является одной из самых образцовых стран в мире в плане гигиены. Многие общественные туалеты содержатся в идеальной чистоте, к тому же все они бесплатны. Унитазы в домах японцев зачастую оснащены дополнительными приспособлениями (вроде подогрева крышки сиденья и биде). Кроме того, с запахами борются с помощью дезинфицирующей воды, сливных механизмов и умной вентиляции.

По мнению Мацутаке, туалеты будущего станут частью здравоохранения страны. Они смогут самостоятельно анализировать образцы мочи или кала.