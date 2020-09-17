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Регион
Опубликовано 17 сентября 2020, 02:52
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В Токио к Олимпиаде установили прозрачные общественные туалеты

Фото © Twitter / LeoHerasme

Фото © Twitter / LeoHerasme

Каждый сможет лично убедиться, свободна ли кабинка и насколько в ней чисто.

В столице Японии — Токио — ввели в эксплуатацию общественные туалеты с прозрачными стеклянными стенами. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Установка подобных объектов приурочена к грядущим Олимпийским и Паралимпийским играм, провести которые планируется в 2021 году. Находятся туалеты в парке Ёёги в районе Сибуя. Их создал архитектор Сигэру Бан. Цветные прозрачные стены позволяют снаружи увидеть, занята ли кабинка и насколько в ней чисто. При этом, когда гость заходит внутрь, стены становятся непрозрачными.

Мы хотим представить иностранным гостям нашу туалетную культуру, — отметил Хирофуми Мацутаке, представитель компании Tokyo Toilet, производящей туалеты.

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Япония является одной из самых образцовых стран в мире в плане гигиены. Многие общественные туалеты содержатся в идеальной чистоте, к тому же все они бесплатны. Унитазы в домах японцев зачастую оснащены дополнительными приспособлениями (вроде подогрева крышки сиденья и биде). Кроме того, с запахами борются с помощью дезинфицирующей воды, сливных механизмов и умной вентиляции.

По мнению Мацутаке, туалеты будущего станут частью здравоохранения страны. Они смогут самостоятельно анализировать образцы мочи или кала.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио — первые в истории, перенесённые на другой срок. Причиной стала пандемия коронавируса. Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что Олимпиада в 2021 году пройдёт при любых условиях.

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Артур Лапсаков
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