Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил названные Украиной пять причин потери Крыма. Он считает, что озвученное сокращение вооружений и гарнизонов на полуострове никак не связано с его воссоединением с Россией.

— Причины совсем не те, которые указываются ГБР. Это просто элемент военной истерии, который раньше был характерен для Порошенко, а сейчас характерен для ГБР, — заявил эксперт в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Безпалько, в Киеве не понимают, что Украина представляет собой "лоскутное одеяло", собранное из территорий, ранее принадлежавших разным цивилизациям. Именно это, отметил эксперт, и обуславливает центробежные тенденции руководства Незалежной.

Политолог добавил, что одной из причин потери Крыма является не количество военкоматов, а то, что в развитие инфраструктуры региона не вкладывались средства. Ситуация же в Донбассе была обусловлена тем, что жителей Донецка считали "недоукраинцами, которых нужно насильно ввести в Украинское национальное государство", заключил Безпалько.