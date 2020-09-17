"Прочны, как скала". Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал прочной, как скала, сплочённость Москвы и Пекина. Об этом он заявил по итогам поездки в Россию.

— Сплочённость Китая и России прочна, как скала, а дружба — нерушима, — приводит слова дипломата агентство Синьхуа.

Ван И отметил, что прочные отношения двух стран особенно важны на фоне шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки. Министр добавил, что впервые после начала пандемии он провёл личную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе длительных переговоров стороны достигли соглашения касательно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.

Также глава китайского МИД заявил, что некоторые государства оказывают на Россию и КНР давление и подрывают безопасность и стабильность вокруг двух стран, используя политику психологического террора. Тем не менее Москва и Пекин, по его словам, продолжат развивать отношения, ориентированные на будущее, и продвигать международное сотрудничество вместе с мировым сообществом.