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Создатели "Южного Парка" выпустят специальную серию, где посмеются над пандемией CoViD-19 — видео

Премьера состоится 30 сентября на телеканале Comedy Central.

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В Сети опубликовали трейлер специального эпизода сатирического мультсериала "Южный Парк" (South Park), посвящённого пандемии коронавируса. Видео доступно на ютуб-канале South Park Studios.

Впервые за 23 сезона создатели выпустят часовую серию. Она получила название "Особая пандемия" (The Pandemic Special).

По сюжету жизнь в Южном Парке изменилась для всех. Дети возвращаются в школу, однако теперь всё по-другому. В классах они сидят в масках и отделены друг от друга пластиковыми экранами, а вместо обычных учителей уроки теперь проводит сотрудник полиции.

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Основой для сериала станут реальные приключения аристократа XVIII века.

Премьера эпизода состоится 30 сентября на канале Comedy Central. Затем в течение суток он появится на платформе HBO Max.

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