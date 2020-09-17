Создатели "Южного Парка" выпустят специальную серию, где посмеются над пандемией CoViD-19 — видео

По сюжету жизнь в Южном Парке изменилась для всех. Дети возвращаются в школу, однако теперь всё по-другому. В классах они сидят в масках и отделены друг от друга пластиковыми экранами, а вместо обычных учителей уроки теперь проводит сотрудник полиции.