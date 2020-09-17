Создатели "Южного Парка" выпустят специальную серию, где посмеются над пандемией CoViD-19 — видео

В Сети опубликовали трейлер специального эпизода сатирического мультсериала "Южный Парк" (South Park), посвящённого пандемии коронавируса. Видео доступно на ютуб-канале South Park Studios.
Впервые за 23 сезона создатели выпустят часовую серию. Она получила название "Особая пандемия" (The Pandemic Special).
По сюжету жизнь в Южном Парке изменилась для всех. Дети возвращаются в школу, однако теперь всё по-другому. В классах они сидят в масках и отделены друг от друга пластиковыми экранами, а вместо обычных учителей уроки теперь проводит сотрудник полиции.
Режиссёр "Тор. Рагнарёк" и "Кролика Джоджо" снимет комедийный сериал о "джентльмене пиратов"Основой для сериала станут реальные приключения аристократа XVIII века.
Премьера эпизода состоится 30 сентября на канале Comedy Central. Затем в течение суток он появится на платформе HBO Max.
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