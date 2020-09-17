Жёлтый уровень опасности из-за ветра ожидает москвичей в четверг

Облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей Москвы 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневное время воздух прогреется до 20–22 градусов, а вот ночью температура упадёт до плюс семи.

В Подмосковье днём столбики термометра будут держаться на отметке 18–23 градуса тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс четырёх.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 12–17 м/c, из-за чего синоптики объявили жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит около 740 мм ртутного столба.