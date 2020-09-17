Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Жёлтый уровень опасности из-за ветра ожидает москвичей в четверг

Порывы могут достигать 12–17 метров в секунду.

12

Облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей Москвы 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневное время воздух прогреется до 20–22 градусов, а вот ночью температура упадёт до плюс семи.

"Очень красивая пора". Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт золотая осень

Ожидается, что этот период продлится довольно долго.

В Подмосковье днём столбики термометра будут держаться на отметке 18–23 градуса тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс четырёх.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 12–17 м/c, из-за чего синоптики объявили жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление в регионе составит около 740 мм ртутного столба.

Ранее синоптики назвали регионы России, где ожидается аномальное тепло.

Выбор редакции

Loading...