В МИД РФ оценили возможность возобновления полётов в Европу

МИД РФ считает преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения на популярных европейских туристических направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что угроза распространения коронавируса ещё не преодолена, поэтому нужно быть бдительными и осторожными. Решение о возобновлении полётов необходимо тщательно проработать и принимать с учётом эпидемиологической обстановки в мире и России.