В МИД РФ оценили возможность возобновления полётов в Европу

МИД РФ считает преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения на популярных европейских туристических направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Министерство отмечает, что угроза распространения коронавируса ещё не преодолена, поэтому нужно быть бдительными и осторожными. Решение о возобновлении полётов необходимо тщательно проработать и принимать с учётом эпидемиологической обстановки в мире и России.
Россия может восстановить авиасообщение с Болгарией в ближайшее времяВ данный момент страны ведут переговоры об открытии границ.
Напомним, ранее Лайф сообщал о возобновлении авиаперелётов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, россияне вновь могут посетить Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Абхазию и Южную Осетию.