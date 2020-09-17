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В МИД РФ оценили возможность возобновления полётов в Европу

Решение должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметили в министерстве.

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Фото © Pixabay

МИД РФ считает преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения на популярных европейских туристических направлениях. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что угроза распространения коронавируса ещё не преодолена, поэтому нужно быть бдительными и осторожными. Решение о возобновлении полётов необходимо тщательно проработать и принимать с учётом эпидемиологической обстановки в мире и России.

Россия может восстановить авиасообщение с Болгарией в ближайшее время

В данный момент страны ведут переговоры об открытии границ.

Напомним, ранее Лайф сообщал о возобновлении авиаперелётов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, россияне вновь могут посетить Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Абхазию и Южную Осетию.

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