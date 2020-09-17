В Находке на восьмилетнюю девочку напала стая собак

Следственный комитет России начал проверку после сообщения одной из жительниц Находки в соцсети Instagram, что её малолетняя дочь пострадала в результате нападения стаи собак. По словам женщины, бездомные животные набросились на восьмилетнюю девочку и покусали её рядом с домом 44б по улице Пограничной. Несмотря на то что запись была анонимна, следователям удалось установить личность матери и ребёнка. Выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели.
— По данному сообщению организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц Администрации города Находки, ответственных за обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории Находкинского городского округа, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Представители ведомства отметили, что при возникновении подобных происшествий в обязательном порядке необходимо сообщать в правоохранительные органы, а не в соцсети.
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