В Находке на восьмилетнюю девочку напала стая собак

Следственный комитет России начал проверку после сообщения одной из жительниц Находки в соцсети Instagram, что её малолетняя дочь пострадала в результате нападения стаи собак. По словам женщины, бездомные животные набросились на восьмилетнюю девочку и покусали её рядом с домом 44б по улице Пограничной. Несмотря на то что запись была анонимна, следователям удалось установить личность матери и ребёнка. Выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели.