Первый после начала пандемии международный рейс приземлился в Ухани

Первый международный пассажирский рейс из Сеула приземлился в китайской Ухани. Как сообщает агентство Синьхуа, фактически это означает разрешение международного авиасообщения с городом, который более семи месяцев не принимал иностранные суда.

Отмечается, что 60 пассажиров, находившихся на борту самолёта авиакомпании T'Way Airlines, после приземления прошли температурный контроль, сдали анализы крови и тесты на нуклеиновые кислоты. После этого их отправили в специально отведённые гостиницы на двухнедельную изоляцию, где за ними будут наблюдать врачи.

До этого международный аэропорт Тяньхэ в Ухани возобновил рейсы по 73 внутренним направлениям. Суточная пропускная способность вернулась более чем до 90% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в декабре 2019 года в Ухани был зафиксирован первый в мире случай заражения коронавирусной инфекцией. Вирус распространился на оптовом рынке морепродуктов Хуанань. За несколько недель инфекция была обнаружена более чем у ста человек. Власти города приняли жёсткие карантинные меры, однако это не спасло от распространения вируса по всему миру.