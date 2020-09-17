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В России завершены испытания морских вертолётов Ка-52К "Катран"

Данное воздушное судно будет поставляться при сдаче новых фрегатов и корветов для ВМФ РФ.

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Ка-52К "Катран". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Морской вертолёт Ка-52К "Катран" успешно завершил все испытания и готов к серийному производству. Об этом заявил генеральный конструктор Национального центра вертолётостроения (НЦВ) "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев.

Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства, — приводит его слова РИА "Новости".

Он уточнил, что замечаний по воздушному судну со стороны Министерства обороны нет. Вертолёт полностью готов к эксплуатации.

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Благодаря новому способу время производства деталей сократилось в 20 раз.

Михеев выразил надежду, что "Катран" пойдёт в военно-морской флот, при этом отметив, что эти вертолёты и сейчас применяются для испытаний при сдаче новых фрегатов и корветов для понимания конфигурации, аэродинамики и завихрения новых кораблей.

Генконструктор уточнил, что испытания завершены лишь номинально, так как вертолёты проходят их в течение всего срока эксплуатации. Любая замена оборудования и оружия требует проверки, однако несущая система и силовая установка на всех моделях остаются заводскими.

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