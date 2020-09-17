Ещё одно судно для достройки "Северного потока — 2" прибыло в немецкий порт

Судно "Иван Сидоренко" прибыло в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где находится логистический центр строительства газопровода "Северный поток — 2". Согласно данным портала MarineTraffic, оно зашло в гавань сегодня утром.

"Иван Сидоренко" планируется использовать для подачи труб при достройке российского газопровода. В Германию уже прибыли два трубоукладчика: "Академик Черский" и "Фортуна". Предполагается, что для достройки "Северного потока — 2" будет использоваться первое судно, а "Фортуну" задействуют в случае необходимости.