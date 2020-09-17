Ещё одно судно для достройки "Северного потока — 2" прибыло в немецкий порт

Судно "Иван Сидоренко" прибыло в немецкий порт Мукран на Балтийском море, где находится логистический центр строительства газопровода "Северный поток — 2". Согласно данным портала MarineTraffic, оно зашло в гавань сегодня утром.
"Иван Сидоренко" планируется использовать для подачи труб при достройке российского газопровода. В Германию уже прибыли два трубоукладчика: "Академик Черский" и "Фортуна". Предполагается, что для достройки "Северного потока — 2" будет использоваться первое судно, а "Фортуну" задействуют в случае необходимости.
СМИ назвали шесть способов для Германии отказаться от "Северного потока — 2"Они позволяют сделать "грязную работу чужими руками".
Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозится ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.