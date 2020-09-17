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Глава Пентагона назвал Россию главным стратегическим соперником США

Однако наибольшую угрозу, по мнению американских военных, представляет Китай.

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Министр обороны США Марк Эспер. Фото © ТАСС / Ssgt. Jack Sanders / Dod / Planet Pix via ZUMA Wire

Россия и Китай являются главными стратегическими соперниками США. Обе эти страны активно модернизируют свои вооружённые силы, а также наращивают возможности в космической сфере и киберпространстве. Об этом в ходе выступления в американском центре Rand Corporation заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников, — говорилось в выступлении Эспера, текст которого был опубликован на сайте военного ведомства США.

Как подчеркнул глава Пентагона, несмотря на существующие угрозы, США и их союзники должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни.

И мы полны решимости сделать это, — подытожил Марк Эспер.

Посол России в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

По словам дипломата, Минобороны США использует обвинительную риторику, чтобы оправдать курс на понижение порога применения ядерного оружия.

Как сообщал Лайф, ранее в Пентагоне признали отставание США от Китая в трёх военных областях.

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