Глава Пентагона назвал Россию главным стратегическим соперником США

Россия и Китай являются главными стратегическими соперниками США. Обе эти страны активно модернизируют свои вооружённые силы, а также наращивают возможности в космической сфере и киберпространстве. Об этом в ходе выступления в американском центре Rand Corporation заявил глава Пентагона Марк Эспер.

— Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников, — говорилось в выступлении Эспера, текст которого был опубликован на сайте военного ведомства США.

Как подчеркнул глава Пентагона, несмотря на существующие угрозы, США и их союзники должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни.

— И мы полны решимости сделать это, — подытожил Марк Эспер.