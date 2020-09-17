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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1323 человека

С начала эпидемии городские врачи поставили на ноги свыше 234 тысяч пациентов.

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 излечилось ещё 1323 пациента. Такую статистику привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 234 029, — уточнила заместитель мэра.

В болезни и в здравии. В Дагестане 93-летний муж и 87-летняя жена каждый день ходили на свидания, пока лечились от CoViD-19

В итоге усилия медиков и взаимная поддержка дали результат — влюблённые победили коронавирус.

Ранее в Подмосковье вылечили от коронавируса, казалось, безнадёжно больную россиянку, у которой инфекция поразила 95% лёгких.

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