Нулевые бонусы за ковид. В каких регионах медиков оставили без надбавок за CoViD-19

Всем медработникам страны полагается повышенная зарплата за борьбу с коронавирусом. Но ситуация сложилась таким образом, что выплаты получили не все, а некоторые — не те, о которых говорил Владимир Путин. Как мухлевали главврачи больниц и оставляли своих работников без выплат — в материале Лайфа.

Когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала усложняться, Владимир Путин принял незамедлительные меры по поддержке населения. При этом главными героями в период пандемии стали медработники, которые изо всех сил спасали жизнь больным. Для них предназначались специальные дополнительные надбавки за работу с ковидными больными. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб. Только не все захотели выполнять поручение президента.

Например, медработники городской клинической больницы в Саратове неоднократно жаловались, что им не платят обещанные надбавки за работу с ковидными пациентами. Дело дошло до прокуратуры, которая выясняла, как были распределены причитающиеся медикам выплаты. На ситуацию также обратил внимание губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По его поручению даже открыли горячую линию по вопросам оплаты труда медработникам. Вместе с руководством Минздрава Радаев тщательно контролировал ситуацию. При этом он отметил, что все выплаты были произведены, но небольшие сбои всё-таки были.

Жалобы также поступили от медработников городской поликлиники из Прикамья. Они, как и остальные, обрадовались надбавкам, но так их и не получили.

— Нам приходил ответ только с датами возможных выплат, такими как 30 июня, потом — 20 июля. Последнее обещание было — 30 августа. В ответ мы получаем лишь отписки, как будто под копирку: "Вы — частники, и продолжайте работать, как работали, а платить вам не положено", — пожаловались медики.

При этом они подчёркивают, что медучреждение работает только по полису ОМС и не оказывает платных услуг. В краевом Министерстве здравоохранения отметили, что в Пермском крае решение о выплатах медикам из частных медицинских организаций было принято 3 сентября Постановлением Правительства Прикамья № 650-п.

Не получили доплаты и сотрудники скорой помощи в Томске.

— Я работаю на станции скорой медицинской помощи города Томска. На нашей станции выделена одна подстанция, рассчитанная под вызовы к пациентам с коронавирусом и подозрением на него. Аргументируя этим, руководство подстанции нам сообщило, что мы (работники других подстанций) не работаем с CoViD-19 и не имеем риска заражения. Потому и доплат никаких нам не положено — ни за интенсивность и повышенную нагрузку, ни той, которую обещал в своём обращении президент, — жалуется сотрудница.

По её словам, работа на скорой подразумевает риск, так как неизвестно, к какому пациенту выезжает бригада. Она пояснила, что сам пациент может не знать и не иметь клинических симптомов, но быть носителем вируса.

— Обследование сотрудников станции в виде мазков проводилось выборочно, вызывали конкретных сотрудников. Остальных никто не обследовал, несмотря на то что главный санитарный врач указал на необходимость обследовать сотрудников, имеющих риск заражения, на рабочих местах. Видимо, нас в эту категорию не включили, как тех, кому положены обещанные выплаты, — говорит работник скорой помощи.

Медработники больницы в Томске были вынуждены обратиться с коллективной жалобой к Владимиру Путину. А в прокуратуре обещали разобраться с ситуацией.

В июле стало известно, что в Ленинградской области медики Киришской клинической больницы не получили положенные им выплаты. Возмущённые сотрудники медучреждения направили коллективную жалобу в прокуратуру, Следственный комитет и трудовую инспекцию. Как рассказывает хирург Игорь Колотов, халаты и канцтовары его коллеги, как и он, вынуждены покупать за собственные деньги.

— Нам не платят должные выплаты... Прошёл месяц со дня подачи в прокуратуру, Следственный комитет. Идут сплошные отписки, и главный врач... ничего нам не выплачивает... По 20 тысяч доктора получили. Это же просто смех, — возмущается он.

В областном комитете по здравоохранению ранее заявляли, что выплаты врачам рассчитывались исходя из объёма выполняемых работ. На тот момент в регионе плановый приём пациентов был закрыт, значит, и нагрузка на врачей якобы снизилась.

Напомним, что премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены до сентября.

— Правительство приняло решение продлить ещё на один месяц — сентябрь — медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента. Как и прежде — с перерасчётом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано, — сказал Мишустин.

Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко отметила, что проблема невыплат или недоплат положенных сумм медработникам, работающим с больными CoViD-19, имеет место. В апреле-мае, когда выплаты только начинались, количество подобных ситуаций было велико, правительство усилило контроль за поступлением предусмотренных денежных средств. Тем не менее невыплаты и недоплаты наблюдаются и сейчас, хотя уже в гораздо меньших масштабах.

— Если медработник столкнулся с недоплатами или невыплатами, для ускоренного рассмотрения жалоб и заявлений работает единая горячая линия: 8-800-2000-112. Кроме того, оставить жалобу на неполучение положенных стимулирующих выплат медицинские работники могут в специальном разделе на Едином портале госуслуг. В жалобе необходимо указать наименование региона, наименование медицинской организации, месяц, за который не получены выплаты, а также категорию, к которой относится медицинский работник. Также работник имеет право подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру либо обратиться с иском в суд, — пояснила председатель московской коллегии адвокатов.