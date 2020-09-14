Льготы или деньги. Выбрать форму соцуслуг нужно до 1 октября

Россияне, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки, могут получить набор социальных услуг. Он представлен в двух формах — в натуральном виде либо в денежном эквиваленте. Пенсионный фонд России напомнил, что определиться, как именно гражданин будет получать эти услуги, нужно до 1 октября 2020 года.

Содержимое набора социальных услуг

Натуральная форма предполагает предоставление набора в виде социальных услуг:

— бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания,

— бесплатная путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, если есть медицинские показания, — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников добавил, что для инвалидов I группы и детей-инвалидов предусмотрено получение второй путёвки для сопровождающего лица.

Если гражданин отказывается от получения льгот в натуральном виде и выбирает денежную компенсацию, то он вправе рассчитывать на ежемесячную компенсацию, отметил Петр Гусятников.

В 2020 году она составляет 1155,06 руб. Из которых за лекарственное обеспечение компенсируется ежемесячно 889,66 руб., за санаторно-курортное лечение — 137,63 руб. и за проезд — 127,77 руб.

На сайте ПФР отмечается, что по умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется в денежном варианте.

Кто имеет право на набор соцуслуг

Получить набор социальных услуг имеют право граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям, отметил Петр Гусятников. В эту категорию входят:

— участники и инвалиды ВОВ,

— ветераны боевых действий,

— бывшие несовершеннолетние узники фашизма,

— ветераны и члены семей погибших (умерших) ветеранов,

— инвалиды,

— дети-инвалиды.

Как получить набор соцуслуг

— Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление писать не нужно. Набор будет выплачиваться деньгами, пока вы не измените своё решение, — пояснил Петр Гусятников.

Денежный эквивалент услуг выплачивается полностью или частично. Чтобы получить весь набор (либо его часть) деньгами, нужно до 1 октября подать заявление в ПФР одним из способов: через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР либо в МФЦ.