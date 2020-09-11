Плата за безопасность. Какими штрафами обложены владельцы газовых плит

— Недавно затеяла ремонт в квартире и решила поменять оборудование. Мне привезли новую плиту, и заодно попросила рабочих подключить её. Они сначала замялись, потом попросили дополнительно заплатить за подключение. Они мне всё сделали, я на протяжении недели принюхивалась, не пахнет ли газом. Спустя полгода я про "самовольную" установку и забыла, пока не пришли сотрудники газовой службы и не отчитали меня за нарушения, — рассказывает жительница многоквартирного дома Ольга.

Девушка впервые столкнулась с такой проблемой и понятия не имела, что за неправильно установленную газовую плиту могут ещё и штрафы выписывать. К слову, Ольга не единственная, кто не соблюдает правила использования газового оборудования в доме.

Причины и сумма штрафов

Сколько было случаев, когда мошенники под видом сотрудников госинспекций звонили в квартиру якобы проверить электричество, газ, батареи и так далее, а потом обкрадывали людей. Вот из-за таких случаев многие попросту перестают пускать для проверки настоящих работников коммунальных служб.

Между тем за отказ пустить в квартиру представителя спецорганизации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования можно получить административный штраф в размере 1000–2000 рублей. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции.

В организации также сообщили, что получить штраф можно и за отказ от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным. Сумма штрафа также может составить от 1000 до 2000 рублей (согласно ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ).

В техническом паспорте квартиры или дома должно фиксироваться место расположения газовой плиты. Если собственник жилья захотел его изменить, предварительно он должен сообщить об этом в местную администрацию и районную газовую службу для согласования. За самовольные переустройство или перепланировку помещения тоже грозит штраф — 2000–2500 рублей.

У любого оборудования есть срок годности. По его истечении необходима замена. А вот за отказ от замены оборудования придётся заплатить штраф в размере 1000–2000 рублей. К нарушениям также относится отказ от заключения договора о техническом диагностировании внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным.

В Мосжилинспекции отметили, что организация выявляет нарушения в ходе проверок, проводимых на основании обращений граждан, управляющих организаций, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

— В случае подтверждения фактов нарушений, изложенных в обращении, выдаётся предписание об их устранении. Составляется протокол и возбуждается дело об административном правонарушении. При невозможности составить протокол на месте виновное лицо приглашается в Мосжилинспекцию (о чём ему заранее направляется уведомление о времени и месте составления протокола). При этом отсутствие нарушителя не препятствует составлению протокола, — рассказали в пресс-службе организации.