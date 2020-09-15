Не золотой "парашют". Какие выплаты можно получить при увольнении

Елизавета три года проработала в московской компании. Один инцидент лишил девушку работы. Чтобы не портить человеку жизнь, начальник Елизаветы попросил ее написать заявление по собственному желанию. В течение одного дня она получила выплату в размере одного оклада, и на этом все. Открытием для нее стало то, что за неотгулянные отпуска, в которы она не ходила два года, ей тоже должны были заплатить. Но она об этом не знала и уже ничего не могла потребовать с компании.

Увольнение по собственному желанию

Согласно Трудовому кодексу в последний рабочий день работодатель обязан полностью рассчитать сотрудника. Если в этот день он отсутствует на работе, то не позднее следующего дня после обращения работника за расчетом. При увольнении работодатель должен выплатить сотруднику оставшуюся часть заработной платы за отработанный период, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, больничные листы, если они имеются.

— В среднем за каждый отработанный месяц сотруднику полагается 2,33 дня отпуска. Таким образом, за полгода набегает две недели, а за год положенные 28 дней. Если сотрудник не использовал эти дни, то при увольнении ему положена компенсация из расчета среднего заработка за 1 день неиспользованного отпуска, — рассказала юрист, партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Если сотрудник отгулял отпуск авансом, то при увольнении работодатель имеет право удержать отпускные из причитающихся к выплате денег. Но, по закону, не более 20% от начисленной к выплате зарплаты.

Увольнение по соглашению сторон

Когда сотрудник увольняется по соглашению сторон, по закону ему положена выплата оставшейся части зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск. Все остальное определяется договоренностью между сторонами. Закон не предусматривает других обязательных выплат. В этом случае, по словам юриста, сумма компенсации будет зависеть от того, как удастся договориться с работодателем.

— Многие компании предпочитают увольнять сотрудников по соглашению сторон с выплатой выходного пособия, допустим, за 2 месяца. Это обходится им значительно дешевле, чем соблюдение процедуры увольнения по сокращению штатов в соответствии с законом, — говорит Светлана Петрикова.

Увольнение по сокращению штата

Когда увольнение происходит в связи с сокращением штата, помимо перечисленных выше выплат сотрудник имеет право на получение выходного пособия в размере среднемесячного заработка. Также, если сотрудник не может трудоустроиться в течение месяца после увольнения, он может обратиться к работодателю за вторым выходным пособием. Юрист пояснила, что работодатель не вправе отказать. Но только в том случае, если сотрудник официально стоит на учете в центре занятости и действительно не может найти работу.

В исключительных случаях, по решению службы занятости, сотруднику может быть выплачено выходное пособие в третий раз. Светлана Петрикова отмечает, что работодатель должен сообщить работнику о намерении уволить его по сокращению штата не менее, чем за 2 месяца.

— Если вам предлагают сделать все одним днем, даже с выплатой выходного пособия, а бумаги оформить задним числом, вы можете смело отказаться (в данном случае работодатель нарушит закон). Ведь в этом случае вы потеряете еще 2 зарплаты, — поясняет юрист.

Особые выплаты

Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что для некоторых категорий сотрудников положены иные выплаты, установленные трудовым законодательством. Например, сюда относятся компенсации при увольнении по состоянию здоровья, не позволяющему продолжить выполнять дальнейшую работу. Также компенсации полагаются за ухудшение состояние здоровья в процессе трудовой деятельности. Сотруднику может оказываться материальная помощь.