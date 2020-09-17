"Оснований нет". В Кремле опровергли слухи о возможном введении ограничений из-за коронавируса

Оснований для каких-то слухов о введении новых ограничений в России из-за коронавируса нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что во всех регионах во время острой фазы борьбы с коронавирусом была мобилизована система здравоохранения. За этим ежедневно следил президент РФ Владимир Путин. И у этой работы есть плоды.
— Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет гибко относиться к росту числа инфицированных. Но оснований для слухов в настоящее время нет, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавирусаВторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.
Как сообщал Лайф, накануне ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. В России такого пока нет. Фиксируется лишь небольшой рост заболеваемости — на уровне конца июля. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страна эффективно противостоит распространению коронавируса.