"Оснований нет". В Кремле опровергли слухи о возможном введении ограничений из-за коронавируса

По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавируса Вторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.