В России за сутки выявлено ещё 5762 человека с коронавирусом

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За минувшие сутки в России выявлено ещё 5762 подтверждённых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране. За всё время эпидемии в стране выявлен 1 085 281 человек с коронавирусом.

За сутки скончалось ещё 144 пациента. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 19 061 человека. Выздоровело ещё 5754 человека, в целом излечившихся уже 895 868.

Отметим, что в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса по-прежнему Москва. Однако сегодня показатель ниже, чем накануне, — 730 против 750. В целом рост объясняется целым рядом факторов. Во-первых, жители столицы сдают больше тестов на CoViD-19 — около 60 тысяч каждый день. При этом тест-системы становятся всё более точными. Кроме того, несмотря на рост выявленных случаев, их доля среди общего числа обследованных снижается.



Во-вторых, как утверждают эксперты, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом — только за первую неделю сентября пассажиропоток увеличился на шесть миллионов человек. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали возвращаться в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в Москве уже побывало более полутора миллионов гостей из регионов РФ.