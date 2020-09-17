Путин обсудил с Совбезом подготовку своего выступления на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин провёл оперативное заседание Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, обсуждались текущие вопросы повестки дня, подготовка выступления главы государства на Генассамблее ООН и состоявшиеся в Сочи переговоры с Александром Лукашенко.

— Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк, — сообщил представитель Кремля.

Путин также проинформировал участников совещания о состоявшихся в начале текущей недели контактах с белорусским коллегой. Напомним, в ходе встречи лидеры государств договорились о предоставлении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов. Также Путин заявил, что республика первой получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".