Коле Лукашенко напророчили учёбу в Москве. В гимназии МГУ всё отрицают

Младший сын Александра Лукашенко — 16-летний Николай — из-за масштабных акций протеста оппозиции на родине теперь будет учиться в Москве, в гимназии МГУ. В мае он по большому конкурсу поступил в лицей при Белорусском государственном университете, но в сентябре там не появился. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Изданию там подтвердили, что Николай действительно не будет учиться в лицее. Однако куда переводится, уточнить отказались. А сделал это Александр Войтович, бывший президент национальной Академии наук.
Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мамаИкона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии, 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.
— После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве, — сказал Войтович.
По его словам, речь идёт про гимназию при Московском государственном университете. Впрочем, там пока эту информацию опровергают.
Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматамиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с калашниковым в руках. Его сопровождал 15-летний сын Коля, также с автоматом и в натовской броне. Видео стало хитом в соцсетях и породило кучу мемов.
— Нет, это неправда, ничего подобного, — заявили в секретариате РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги, начала масштабные акции протеста, объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.