Коле Лукашенко напророчили учёбу в Москве. В гимназии МГУ всё отрицают

Младший сын Александра Лукашенко — 16-летний Николай — из-за масштабных акций протеста оппозиции на родине теперь будет учиться в Москве, в гимназии МГУ. В мае он по большому конкурсу поступил в лицей при Белорусском государственном университете, но в сентябре там не появился. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Изданию там подтвердили, что Николай действительно не будет учиться в лицее. Однако куда переводится, уточнить отказались. А сделал это Александр Войтович, бывший президент национальной Академии наук.

— После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве, — сказал Войтович.

По его словам, речь идёт про гимназию при Московском государственном университете. Впрочем, там пока эту информацию опровергают.

— Нет, это неправда, ничего подобного, — заявили в секретариате РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос.