Полмиллиона за маньяка. Объявлена награда за помощь в поимке убийцы девочек из Рыбинска

За помощь в поимке Виталия Молчанова, который изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске, объявлена награда в полмиллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведёт к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича... Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, — написал глава региона в "Инстаграме".

Миронов напомнил приметы подозреваемого: на вид 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткие. В момент побега был одет в серую бейсболку, красную спортивную куртку с чёрной вставкой на груди, красные спортивные брюки и чёрные кроссовки. Губернатор попросил сообщать любую информацию о возможном местонахождении Молчанова по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8 (4852) 72-88-11 или по телефону 102.