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13-летний школьник стал режиссёром фильма о Екатерине II

Мечтой Андрея Арчакова были съёмки собственного фильма. Московский школьник всерьёз увлекается историей, но особенно екатерининской эпохой и личностью самой императрицы. Сценарий, который мальчик написал самостоятельно, как раз и посвящён превращению немецкой принцессы в русскую правительницу Екатерину Великую.

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13-летний Андрей Арчаков

Фото © LIFE

Школьник снимает фильм про Екатерину

Сильными историческими личностями Андрей интересуется давно. Несколько лет назад он очень увлёкся сериалом "Великолепный век" и личностью Кёсем-султан — её удивительной трансформацией из юной наивной девушки в великую правительницу Османской империи. Мальчик летал в Стамбул на её могилу, даже начал учить турецкий и интересоваться османской историей.

Было смешно, когда на улице турки принимали нас за своих и спрашивали дорогу, а единственный из семьи максимально непохожий на турка Андрей им по-турецки отвечал, что мы не местные и дороги не знаем, — рассказывает мама Андрея.

Папа школьника — большой патриот России — намекнул сыну, что хорошо бы знать историю и своей собственной страны, тем более что в ней были похожие сюжеты. Так его сын посмотрел несколько сериалов про Екатерину II, искренне полюбил её и очень переживал, что, пока он вырастет, все аспекты жизни императрицы уже получат отражение на экране и ему просто не о чем будет снимать.

Мечта так бы и осталась мечтой, если бы школьник не оказался на съёмках программы "Миллион на мечту" для телеканала ТВ-3. По условиям шоу, простые люди должны убедить непростое жюри (Настасью Самбурскую, Яну Рудковскую, Андрея Трубникова и Дмитрия Губерниева) раскошелиться на воплощение именно их идеи и творческого замысла. На кастинге Андрей трогательно поведал о своей мечте и даже расплакался. Его история впечатлила членов жюри, особенно бизнесмена Трубникова. Он пообещал, что выделит талантливому школьнику миллион рублей просто так, из своих собственных средств, и сдержал слово.

Ольга Лебедева в картине "Анкор, ещё анкор" (1992)

Ольга Лебедева в картине "Анкор, ещё анкор" (1992)

Первые сцены фильма уже отсняты. Роль Екатерины II играет актриса театра "У Никитских ворот", заслуженная артистка РФ Ольга Лебедева.

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