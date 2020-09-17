Пассажир на ходу выпал из маршрутки в Магнитогорске — видео

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Пассажира маршрутки в Магнитогорске буквально выбросило из салона, когда та столкнулась с легковым автомобилем.

Всё случилось на пересечении улиц 50 лет Магнитки и Советской. Судя по видео, которое попало в объективы камер наблюдения, чёрный седан пытался завершить манёвр и не уступил дорогу микроавтобусу. В результате он ударился в бок маршрутки.

Микроавтобус подпрыгнул и накренился. От удара из его салона выпал пассажир. Вскоре он сам встал. Водитель легковушки, вероятно, отделался лёгким испугом.

Правоохранительные органы устанавливают, какие травмы получил пострадавший и почему его выбросило из салона автомобиля. В ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позже.