Пассажир на ходу выпал из маршрутки в Магнитогорске — видео

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Пассажира маршрутки в Магнитогорске буквально выбросило из салона, когда та столкнулась с легковым автомобилем.
Всё случилось на пересечении улиц 50 лет Магнитки и Советской. Судя по видео, которое попало в объективы камер наблюдения, чёрный седан пытался завершить манёвр и не уступил дорогу микроавтобусу. В результате он ударился в бок маршрутки.
Микроавтобус подпрыгнул и накренился. От удара из его салона выпал пассажир. Вскоре он сам встал. Водитель легковушки, вероятно, отделался лёгким испугом.
В России зафиксирован рост числа ДТП с технически неисправными автоКроме того, по данным МВД России, увеличилось количество летальных случаев с участием мотоциклистов.
Правоохранительные органы устанавливают, какие травмы получил пострадавший и почему его выбросило из салона автомобиля. В ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позже.
В Находке Приморского края водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии четыре человека, в том числе оба водителя, получили травмы, двое были госпитализированы.