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Пассажир на ходу выпал из маршрутки в Магнитогорске — видео

Какие травмы он получил, пока не известно.

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Видео © Telegram / Челябинск № 1

Пассажира маршрутки в Магнитогорске буквально выбросило из салона, когда та столкнулась с легковым автомобилем.

Всё случилось на пересечении улиц 50 лет Магнитки и Советской. Судя по видео, которое попало в объективы камер наблюдения, чёрный седан пытался завершить манёвр и не уступил дорогу микроавтобусу. В результате он ударился в бок маршрутки.

Микроавтобус подпрыгнул и накренился. От удара из его салона выпал пассажир. Вскоре он сам встал. Водитель легковушки, вероятно, отделался лёгким испугом.

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Кроме того, по данным МВД России, увеличилось количество летальных случаев с участием мотоциклистов.

Правоохранительные органы устанавливают, какие травмы получил пострадавший и почему его выбросило из салона автомобиля. В ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позже.

В Находке Приморского края водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии четыре человека, в том числе оба водителя, получили травмы, двое были госпитализированы.

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