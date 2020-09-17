СМИ: Директор Центра подготовки сборных команд РФ задержан по делу о растрате

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках уголовного дела по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва сообщила ТАСС, что подозреваемый сейчас находится в ИВС на Петровке.

Правозащитница уточнила, что в ближайшее время в отношении Кравцова будет избрана мера пресечения. По её данным, спортивного функционера подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в сборной. Они получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

— У Кравцова есть доказательства, что эти люди на самом деле работали, а дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление, — заявила Меркачёва.

В то же время в приёмной Кравцова опровергли сообщения РИА "Новости" о его задержании.