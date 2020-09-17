Кремль негативно отнёсся к попыткам Польши добиться ареста российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к попыткам Варшавы добиться ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения самолёта с Лехом Качиньским в 2010 году.

— Я не знаю, были ли контакты или правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли Генпрокуратура и следственные органы со стороны Варшавы. В целом, концептуально отвечая на вторую часть вопроса, относимся негативно, — отметил Песков.

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров, в том числе Лех Качиньский, занимавший пост президента Польши, и восемь членов экипажа. Все они погибли. Варшава с самого начала следствия настаивала на том, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.