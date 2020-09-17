В России предложили обязать производителей раскрывать состав сигарет

Движение "Трезвая Россия" совместно с Общественной палатой подготовили доклад, в котором предложили обязать производителей публично раскрывать состав сигарет. Об этом сообщает радио "Спутник".

— Сокрытие производителями состава сигарет является введением потребителей в заблуждение и нарушает конституционные и международные права граждан на информацию, — сказано в тексте документа.

За неисполнение данного требования производителей предлагается штрафовать минимум на 10% от совокупного дохода за предыдущий финансовый год.

Также авторы инициативы выступили за разработку технологии сбора и переработки окурков, ввод "налога на здоровье" и создание программы реабилитации для курящих. Доклад направлен в правительство, Госдуму и Совет Федерации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о рекордном росте цен на табачную продукцию. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, предложенному Минфином, акциз вырастет с 4 до 20%. В Кремле, однако, отметили, что решение о повышении акцизов не принималось и находится в стадии экспертного обсуждения.