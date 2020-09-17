Медведева в день рождения наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе главы государства значится дата 14 сентября 2020 года — в этот день Медведеву исполнилось 55 лет.
— За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Вот такой лайфхак". Медведев рассказал о качествах, которыми должен обладать президентОн занимал пост главы государства с 2008 по 2012 год.
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