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Медведева в день рождения наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Зампред Совбеза получил награду за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

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Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе главы государства значится дата 14 сентября 2020 года — в этот день Медведеву исполнилось 55 лет.

 За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Он занимал пост главы государства с 2008 по 2012 год.

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