Медведева в день рождения наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе главы государства значится дата 14 сентября 2020 года — в этот день Медведеву исполнилось 55 лет.

— За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.