Сенатор исключил выдачу Польше российских диспетчеров по делу о гибели Качиньского

Зампред международного Комитета Совфеда Андрей Климов исключил выдачу Польше российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолёта Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Сенатор уверен, что Варшава и сама "прекрасно это понимает".

— Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская конституция, — сказал Климов РИА "Новости".

Парламентарий уверен, что Польша "сама прекрасно понимает", что не сможет добиться выдачи российских авиадиспетчеров для их ареста. По его мнению, новый виток в деле с Качиньским вызван попыткой сместить акцент с идущих в стране и внутри ЕС "внутриполитических разборок". Сенатор полагает, что в Варшаве вспомнили про Россию, поскольку это раскрученный бренд вроде "плохого парня".