Погибли бы все, кто её трогал. Создатель "Новичка" прокомментировал появление "бутылки с ядом" в деле Навального

Бутылку, с помощью которой якобы пытались отравить Алексея Навального, могли подготовить в любой точке земного шара. Нанесение "Новичка" на неё в томской гостинице Xander Hotel привело бы не только к смерти самого блогера, но и всех, кто её трогал. Об этом заявил один из разработчиков яда Леонид Ринк.

— Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мёртвая улика". Мы её посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка, невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара, — объяснил он РИА "Новости".