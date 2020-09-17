Погибли бы все, кто её трогал. Создатель "Новичка" прокомментировал появление "бутылки с ядом" в деле Навального

Бутылку, с помощью которой якобы пытались отравить Алексея Навального, могли подготовить в любой точке земного шара. Нанесение "Новичка" на неё в томской гостинице Xander Hotel привело бы не только к смерти самого блогера, но и всех, кто её трогал. Об этом заявил один из разработчиков яда Леонид Ринк.
— Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мёртвая улика". Мы её посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка, невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара, — объяснил он РИА "Новости".
Россия направила Евросоюзу девять вопросов, указывающих на нестыковки в ситуации с НавальнымСреди прочего Москва интересуется, почему Запад постоянно говорит, что вещества класса "Новичок" создавали СССР и Россия, но умалчивает о работе стран НАТО в этой сфере.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели вещества усомнились в этом.