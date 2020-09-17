"Она была жестоко избита". Стало известно о страшных травмах Легкоступовой перед смертью

Звезда девяностых Валентина Легкоступова в июле обвенчалась со своим новым возлюбленным, яхтсменом Юрием Фирсовым, а спустя всего месяц оказалась в больнице с проломленной головой. Спасти певицу не удалось, а дочери до сих пор приходится буквально выпытывать правду о гибели матери. По данным Mash, только сейчас родные получили сведения о предсмертных травмах артистки.
Согласно заключению врачей, в больницу Легкоступова попала со множеством травм. У неё диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80%, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей". Дочь певицы Аннэта Бриль не верит, что такие травмы можно получить из-за падения в ванной. А именно на этой версии настаивает вдовец Юрий Фирсов.
— Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку ушибы, гематомы [найдены] в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться, — заявил телеканалу "360" адвокат дочери певицы Сергей Жорин.
По мнению юриста, чтобы получить такие травмы, Легкоступовой "нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день", а не один раз в ванной упасть.
"Он может умереть". Сын вдовца Легкоступовой предупреждал певицу о пристрастии отца к алкоголю незадолго до трагедииРодственники погибшей не сообщили её мужу, где захоронен прах.
Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали. На допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Вскоре артистка умерла. Дочь Легкоступовой озвучила причину смерти.